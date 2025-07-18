Объявлена дата презентации Google Pixel 10

Google анонсировала проведение ежегодного мероприятия Made by Google на 20 августа. На презентации будут представлены новые модели телефонов Pixel, часов, наушников и других устройств.

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Из приглашений непонятно, какие именно устройства компания представит, но отраслевые инсайдеры считают, что среди прочих Google покажет серию Pixel 10, а также смарт-часы Pixel Watch 4 и новые наушники Pixel Buds.

По мнению обозревателей портала Engadget, такой вывод можно сделать, учитывая предыдущие мероприятия Made By Google. В 2024 году на презентации новинок вендор анонсировал Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel Watch 3 и Pixel Buds Pro 2.

Учитывая эту информацию и приглашение от компании, можно ожидать обновления почти всей линейки Pixel. Кроме того, по последним слухам, Google работает над ответом на технологию MagSafe от Apple под названием Pixelsnap, основанную на стандарте беспроводной зарядки Qi2. При этом производители Android-устройств не спешат внедрять этот стандарт, но, вероятно, в преддверии выхода линейки Pixel 10 Google работает над различными магнитными аксессуарами Qi2, включая новую подставку для зарядки.