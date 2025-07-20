Почему люди так одержимы возрождением мамонтов?

За прошедшие месяцы возрождение вымерших животных, исчезнувших многие тысячи лет назад, внезапно стало чем-то более реальным, чем выдумкой из области научной фантастики. И во главе многих перспективных проектов по возрождению видов стоят шерстистые мамонты. Портал theconversation.com рассказал, почему.

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Шерстистые мамонты — одни из главных фигур в противоречивой сфере возрождения вымерших видов. Несмотря на широкий ряд менее древних животных, на которых можно было бы сконцентрировать усилия по возрождению, именно мамонты чаще всего мелькают в научных и массовых СМИ.

В популярной культуре шерстистые мамонты уже как минимум несколько веков выступают источником большого любопытства. Томас Джефферсон надеялся, что живых мамонтов можно найти за фронтирами американских колоний в конце XVIII века, тогда как ранние раскопки мастодонтов в начале XIX века. Не говоря уже о мамонте Мэнни — протагонисте мультфильма «Ледниковый период», вышедшего на экраны еще в 2002 году.

При этом шерстистые мамонты также являются де-факто символами нынешнего климатического кризиса. В результате недавней волны вандализма известных произведений искусства активисты раскрасили искусственные бивни модели мамонта в Королевском музее британской Колумбии. А в 2023 году австралийский стартап Vow, занимающийся искусственным мясом, представил тефтельку из мамонта, созданную с помощью генома шерстистого мамонта и овцы.

Для животного, которое никто не видел своими глазами, шерстистые мамонты определенно популярны. Но как им удалось стать символами вымирания? Дело в том, что люди взаимодействуют с останками мамонтов уже много столетий. Если выкопать достаточно глубокую яму в северном полушарии Земли, то наткнуться на кости или бивни мамонтов не так уж и тяжело.

Например, в ранней современной Европе окаменелости мамонтов приняли за кости единорогов и гигантов, прежде чем их признали слоноподобными существами. А в арктических регионах, особенно в Сибири, коренные жители хорошо знакомы с мамонтами благодаря вечной мерзлоте. Иногда в результате ежегодного потепления из-под снегов, почвы и топей на поверхность выходят тела целиком.

Постепенно окаменелости мамонтов стали частью человеческой культуры. Но к концу XIX века, когда на горизонте начало маячить вымирание некогда изобильных видов, эти животные приобрели новое значение в контексте понимания человеческой эволюции. Появление «человека-охотника» прямо связывалось с вымиранием мамонтов — отчасти именно это и породило их нынешний образ в популярной культуре.