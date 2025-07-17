Смартфоны от Apple использует 50% российской молодежи

Смартфоны от корпорации Apple имеют 50% российской молодежи от 12 до 24 лет, следует из исследования российской геосоцсети Blink (есть в распоряжении ТАСС). Смартфоны, работающие на Android, делят между собой остальные 50%, но доля конкретных брендов не превышает 9%.

По итогам января - июня 2025 года самым популярным гаджетом на iOS у молодежи является iPhone 11, который был на первом месте и во втором полугодии 2024 года. Вторую позицию в 2025 году и в конце 2024 держит iPhone 13, третью - iPhone 12. iPhone 15 поднялся с шестой на четвертую позицию, 15 Pro Max остался на восьмой.

Среди брендов, использующих в своих смартфонах Android или собственную "оболочку" для него, лидерами в 2025 году стали Samsung (9%) и Redmi (суббренд компании Xiaomi, 9%). Сами устройства Xiaomi заняли всего 1%, чуть больше у Huawei и Honor (по 2%). Доля в 8% - у Tecno, по 6% - у Poco и Realme, 4% - у Infinix. Топ-3 самых популярных Android-смартфонов в 2025 году - Redmi 12, Redmi Note 13 и Poco C65.

Аналитики из Blink проанализировали обезличенные данные более 5 млн своих пользователей.