Даже в эпоху, когда пассажирские авиаперелеты давно стали чем-то будничным, некоторые люди по-прежнему не могут привыкнуть… К туалетам на бортах самолетов. Почему они такие шумные? Откуда берется вакуумный эффект, смывающий отходы? Портал popsci.com рассказал, как работают туалеты в самолетах.

© Unsplash

Механизм работы санузлов в туалетах на борту самолетов опирается на один простой факт: на большой высоте и большой скорости, давление снаружи кабины гораздо ниже, чем внутри.

Один из законов физики, закон идеального газа, гласит, что содержимое региона с относительно высоким давлением обычно перетекает в регион с относительно низким давлением. Нажатие на рычаг слива в туалете на авиалайнере открывает клапан между герметичной кабиной и баком с атмосферным давлением. Появляется разница в давлении — и она же высасывает содержимое унитаза.

Прелесть этой системы в том, что она не требует вакуумных насосов или других усложнений для генерации разницы в давлении. Она просто использует уже существующую разницу между внутренним интерьером самолета и небом снаружи. Правда, этот метод работает только при наличии разницы в давлении: когда самолет стоит на земле, ему и впрямь нужен вакуумный насос. Он продолжает работать до тех пор, пока самолет не достигнет высоты, на которой атмосферное давление позволит отключить насос.

Идея предельно простая, и она почти не менялась со времен первого патента, зарегистрированного в 1975-м. Однако сложность ее имплементации варьируется в зависимости от самолета. Некоторые машины сливают каждый туалет в один бак, тогда как другие используют несколько баков поменьше.

Есть и особенно любопытные примеры. Так, на Lockheed TriStar, авиалайнер, производившийся в 1968-1984 годах, туалеты были размещены по кругу, т.к. система слива была достаточно сложной. Один бак стоял спереди, для туалетов в передней части самолета, и второй — позади, для пяти или шести туалетов в задней части. На слив работали три насоса, и они смывали по очереди, при помощи логического переключателя, контролировавшего работу системы.

Некоторые инженеры считают, что конструкторы Lockheed переусложнили механизм. На современных самолетах довольно редко встречается что-то настолько же комплексное. Но тогда у производителя было одно простое оправдание: сложная система труб замедляла движение стоков. Иначе вакуумное давление привело бы к тому, что отходы вполне могли бы пробить сточный бак.