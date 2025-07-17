Складной iPhone будет стоить дороже флагманских компьютеров Apple

Первый складной iPhone, слухи о котором ходят уже давно, может оказаться дороже флагманских ноутбуков компании. По прогнозам аналитиков инвестиционного банка UBS, стартовая цена устройства в США составит от $1800 до $2000 (примерно 141-156 тыс. руб. по курсу на 17 июля 2025 года, – «Газета.Ru»). Это больше, чем стоимость MacBook Pro, цена на который начинается с $1600 долларов, отметили в MacRumors.

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Таким образом, складной iPhone станет самой дорогой моделью в линейке смартфонов Apple, значительно превзойдя по стоимости iPhone Pro Max (от $1200). При этом цена сопоставима с главным конкурентом — Samsung Galaxy Z Fold7, который в США стоит от $2000.

Помимо цены, появились и новые подробности о дизайне устройства. Инсайдер Instant Digital на китайской социальной платформе Weibo сообщил, что толщина складного iPhone в разложенном виде составит не менее 4,8 мм. Для сравнения, толщина Samsung Galaxy Z Fold 7 в разложенном состоянии составляет 4,2 мм, что делает устройство от Apple немного толще.

Прежде авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо прогнозировал, что массовое производство складного iPhone начнется во второй половине 2026 года, а его запуск состоится в следующем году. По его данным, устройство получит 7,8-дюймовый внутренний экран с конструкцией «без складки», 5,5-дюймовый внешний дисплей, двойную основную камеру и одну фронтальную. Ожидается, что вместо системы Face ID смартфон будет оснащен сканером отпечатков пальцев Touch ID, встроенным в кнопку питания.