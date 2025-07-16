Amazon и Google обвинили в потворстве «раздеванию» женщин с помощью ИИ

Многомиллионная индустрия по созданию поддельных обнаженных изображений женщин с помощью ИИ массово использует серверы и сервисы таких технологических гигантов, как Google и Amazon. Об этом сообщается в исследовании компании Indicator.

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Анализ 85 подобных ресурсов, проведенный Indicator, показал, что их работа обеспечивается облачными сервисами Amazon, сетями доставки контента Cloudflare, а также системами авторизации Google. Эта поддержка позволяет существовать подпольной индустрии, годовой оборот которой, по оценкам исследователей, может достигать $36 млн. При этом реальные доходы операторов могут быть значительно выше за счет деятельности на сторонних площадках, например, в Telegram.

Несмотря на заявления представителей IT-гигантов о принятии мер против нарушителей, сервисы продолжают работать, применяя все более изощренные методы обхода блокировок. Операторы используют подставные домены и маскируют URL-адреса, чтобы избежать автоматических фильтров при регистрации через аккаунты Google или Apple.

Проблема носит глобальный характер: основная часть аудитории приходится на США, Индию, Бразилию и другие страны. Хотя в мире предпринимаются попытки законодательного противодействия, включая иски в США и новые законы в Великобритании, эти меры пока остаются фрагментарными и не могут остановить рост индустрии.

По мнению экспертов, кардинально изменить ситуацию сможет только системный подход со стороны технологических корпораций. Если подобные ресурсы будут лишены доступа к ключевой интернет-инфраструктуре, их деятельность станет значительно затруднена, а аудитория и прибыль — сократятся.