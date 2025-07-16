Apple может снизить цены на складной iPhone

Слух: для привлечения клиентов Apple снизит цены на складной iPhone
Согласно новому аналитическому отчёту швейцарского финансового холдинга UBS, Apple может пойти на снижение цены на складной iPhone Fold для удержания существующих клиентов и привлечения новых.
Компания Samsung Display станет основным поставщиком OLED-экранов для складного iPhone. Также заказы от Apple на производство OLED-экранов получит LG Display.
Lens Technology, Amphenol и Hon Hai (Foxconn) будут поставлять титановый корпус и шарнир из жидкого металла, что вкупе со структурой гибкого стекла повлияет на снижение «морщинистости» в месте складывания экрана. Foxconn станет основным производителем складного iPhone, а Luxshare — китайский производитель компонентов для электроники — вторичным подрядчиком.
Это нужно для удержания и даже снижения цены. UBS сообщает, что изначально Apple планировала установить цену на складную модель в диапазоне $2000-$2400, но контроль над расходам может позволить вендору удержать цену на уровне $1800-$2000.
При этом iPhone Fold всё равно будет самым дорогим за всю историю. По прогнозам аналитиков, маржа составит 53–58%, что соответствует марже складных устройств Samsung и превышает маржу серии iPhone 16.