iPhone 17 Pro лишится одной из главных особенностей предыдущих поколений

Apple планирует кардинально изменить материалы корпуса в линейке iPhone 17. Ожидается, что премиальные модели Pro и Pro Max лишатся своих титановых рамок, которые были их ключевой особенностью всего два поколения. Вместо этого этот материал может получить новая, более доступная модель – 17 Air. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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По данным инсайдеров, включая авторитетных аналитиков Мин-Чи Куо и Джеффа Пу, старшие версии iPhone 17 Pro и Pro Max вернутся к использованию алюминиевых корпусов. Это станет значительным изменением стратегии, поскольку титан был представлен всего два года назад как главное преимущество флагманов. В то же время, эксклюзивным правом на титановый дизайн будет обладать совершенно новая модель — iPhone 17 Air.

Уточняется, что корпус iPhone 17 Air будет выполнен из титаново-алюминиевого сплава, причем с меньшим содержанием титана, чем в нынешних Pro-моделях. Такое решение выглядит крайне неожиданным, поскольку Apple исторически позиционировала титан как особенность Pro-моделей, а теперь передает его более бюджетному устройству.

Кроме того, этот шаг вызывает вопросы с точки зрения веса. Алюминий легче титана, поэтому использование даже титанового сплава в новой модели, позиционируемой как «тонкая и легкая» (Air), кажется нелогичным. Возможно, компания стремится найти новый баланс между прочностью, маркетинговой привлекательностью и себестоимостью для разных ценовых сегментов, считают в 9to5Mac.

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