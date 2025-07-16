Ученые узнали наконец, почему вымерли саблезубые тигры

Снижение количества добычи стало решающим фактором вымирания саблезубых тигров, выяснили авторы нового исследования в Journal of Evolutionary Biology.

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В его основу легли базы данных окаменелостей, оценки размеров тела и данные о климатических изменениях в Северной Америке и Евразии за последние 20 миллионов лет. Это позволило проследить эволюционную историю и взаимодействия между хищниками и их жертвами.

«Одна из гипотез, получивших наибольшее распространение в литературе, заключается в том, что исчезновение саблезубых тигров могло быть связано с вымиранием мегафауны в конце плейстоцена, которое произошло между 50 000 и 11 000 лет назад. Эти крупные животные вымерли из-за изменения климата и действий человека, и в результате хищники лишились своей основной добычи. Однако мы выяснили, что этот процесс начался на миллионы лет раньше. На протяжении истории этой группы существовало несколько различных видов саблезубых кошек. Наше исследование показывает, что вымирание некоторых из них, в целом, происходило в периоды, когда разнообразие добычи было ниже», — пояснил Жуау Насименту, проводивший это исследование в рамках своей докторской в Институте биологии бразильского Университета Кампинаса (IB-UNICAMP).

В другом исследовании в журнале Evolution, одним из соавторов которого также стал Насименту, на примере вилороговых прослеживается противоположная корреляция: эти травоядные пережили сокращение видового разнообразия из-за роста числа хищников.

Сокращение разнообразия саблезубых кошек совпало с изменениями климата, ставшего более засушливым. Расширение открытых пространств увеличило количество жвачных животных, питающихся травой. В то же время листоядные животные лишились лесов, которые обеспечивали их пищей и укрытием.

«Наше исследование не обнаружило прямой связи между этим событием и сокращением численности саблезубых кошек, но эти изменения в окружающей среде косвенно повлияли на вымирание различных видов саблезубых, сократив доступность добычи», — прокомментировал Пирес.

Таким образом, несмотря на противоположные тенденции, первопричиной макроэволюционных изменений послужил климат.