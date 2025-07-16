Найдены обломки затонувшего 145 лет назад судна

В штате Висконсин, США, на дне реки нашли обломки парохода, который загорелся и пошел ко дну в 1880 году. Об этом пишет People.

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Местные исследователи изучали реку Фокс в рамках программы по составлению карты ее дна. Они планировали найти обломки парохода Berlin City, но случайно наткнулись на другое судно — L.W. Crane. «В этом и заключается прелесть археологии: иногда мы находим что-то новое, хотя не искали!» — заявили в Висконсинском историческом обществе.

Деревянный пароход L.W. Crane построили в Берлине в 1865 году. Он затонул 145 лет назад, в том инциденте никто не пострадал. Отмечается, что пока обломки не удается изучить более детально из-за плохой видимости в воде.

Согласно заявлению Висконсинской ассоциации подводной археологии, специалисты продолжают поиски Berlin City, который затонул в 1870 году.

Ранее сообщалось, что археологи, изучавшие обломки затонувшего парусника, пришли к выводу, что имеют дело с португальским кораблем Nossa Senhora do Cabo. Он перевозил баснословные по тем временам сокровища, в том числе слитки золота и сундуки с жемчугом.