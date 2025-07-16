В РКН опровергли причастность к сбоям в Рунете

Недавние сбои в работе Рунета, которые наблюдались на прошлой неделе, не связаны с работой технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые включены в инфраструктуру российских операторов связи и контролируются Роскомнадзором (РКН). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Оборудование ТСПУ работает в штатном режиме. Влияния на работу легитимных сервисов и ресурсов не оказывает», – ответили «Газете.Ru» в ведомстве на вопрос, являлись ли зафиксированные на прошлой неделе сбои следствием манипуляций с ТСПУ, например, обновлением ПО оборудования.

В течение прошлой недели в работе интернета в России в целом, а также отдельных сервисов в частности случилось несколько сбоев. Например, 8 июля сообщалось о проблемах в работе интернета в 79 из 89 регионов страны. На следующий день были жалобы на неработающий Telegram. В четверг – на сбои в работе Национальной системы платежных карт (НСПК). Следом – проблемы наблюдались с доступом к игровому сервису Steam.

В результате частых сбоев отраслевые эксперты начали высказывать предположения, что сбои могут быть связаны с некорректной работой ТСПУ. ТСПУ используется для фильтрации трафика и отражения кибератак, в частности DDoS. РКН в комментарии «Газете.Ru» эту версию не подтвердил.