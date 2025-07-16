Математики разгадали парадокс развязывания узлов

Хотя для поиска нужных узлов использовались математические методы, интуиция и вычисления, финальное подтверждение оказалось неожиданно простым: узлы завязали из обычной веревки и физически распутали, подтвердив теоретический расчет.

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«Возможно, даже те узлы, которые не состоят из нескольких частей, можно распутать более эффективно, чем мы думали», — говорит Бриттенхэм. «Это открывает новые направления для исследований».

Почему это важно?

Теория узлов имеет практическое значение — от криптографии до изучения ДНК. Однако не все уверены, что новое открытие даст немедленные применения.

«Полагаю, мы просто стали немного лучше понимать, как работают окружности в трех измерениях», — сдержанно отмечает Николас Джексон из Университета Уорика.

Андраш Юхас из Оксфорда, который ранее пытался решить эту задачу с помощью искусственного интеллекта, подтверждает, насколько трудным был поиск:

«Мы сдались после пары лет безуспешных попыток. Видимо, ИИ — не лучший инструмент для таких задач».

Тем не менее, математическое сообщество признало прорыв. 88-летняя гипотеза оказалась ложной, и теперь у науки — новая, более полная картина того, как можно распутывать даже самые запутанные узлы.

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