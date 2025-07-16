Археологи сделали удивительное открытие на острове Пасхи

Ранее считалось, что коренные жители острова Пасхи долгое время были полностью отрезаны от остального мира, однако новое исследование, проведенное шведскими учеными, опровергает это общепринятое мнение. Специалисты пришли к выводу, что на отдаленный остров приплывали переселенцы, которые пересекли Тихий океан с запада на восток.

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«Остров Пасхи был заселен выходцами из центрально-восточной Полинезии примерно в 1200–1250 годах нашей эры. Полинезийцы были искусными моряками и использовали двойные каноэ», — рассказал MailOnline автор исследования, профессор Пол Уоллин из Университета Уппсалы.

Несмотря на то что знаменитые истуканы из вулканической породы, созданные в промежутке между 1250 и 1500 годом нашей эры, уникальны для этого места, подобные монументальные сооружения встречаются по всей Полинезии. Для своего исследования, опубликованного в журнале Antiquity, команда из Университета Уппсалы сравнила археологические данные и радиоуглеродные датировки поселений, ритуальных мест и памятников по всей Полинезии, которая насчитывает более 1000 островов в Тихом океане.