Мезозойский сюрприз: что на самом деле ели птерозавры

Китайским палеонтологам удалось найти неопровержимые доказательства того, что некоторые птерозавры питались растениями. О своем открытии они рассказали в журнале Science Bulletin.

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Поворотным моментом в исследовании стало обнаружение в провинции Ляонин на северо-востоке Китая скелета птерозавра вида Sinopterus atavismus, жившего около 120 миллионов лет назад. Данная находка отличалась от многих до нее тем, что у крылатого ящера сохранились не только кости, но и содержимое желудка.

Используя рентгеновское сканирование, ученые обнаружили в пищеварительное системе птерозавра гастролиты (желудочные камни для перетирания пищи) и фитолиты (минеральные остатки растений).

«Это открытие переворачивает наши представления о питании птерозавров. Раньше мы находили только птерозавров с остатками рыбы в желудке. Теперь у нас есть прямое доказательство растительной диеты», — приводятся в тексте слова доктора Синьцзюня Чжана из Шэньянского педагогического университета.

В результате последующего анализа ученые установили, что в рацион найденного птерозавра входили листья деревьев, вероятно семена и орехи, а также части хвойных или цветковых растений.