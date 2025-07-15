ChatGPT захватывает Tinder

На данный момент онлайн-приложения для знакомств – самый популярный способ найти любовь, и свидания всё чаще превращаются в утомительное взаимодействие с экраном. С развитием генеративного искусственного интеллекта эта картина современных отношений становится ещё более антиутопичной – и, возможно, закономерной.

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Как сообщает The Washington Post, 31-летний Ричард Уилсон был удивлён отсутствием живости в разговоре с девушкой, с которой он некоторое время активно переписывался онлайн. Её сообщения были развёрнутыми, состояли из нескольких абзацев, и она поддерживала каждое его высказывание. Однако вживую ей не хватало умения вести беседу. Когда она призналась, что регулярно использует ChatGPT на работе, Уилсон всё понял.

В прошлом году американское издание Gizmodo сообщило о мужчине, который использовал большие языковые модели от OpenAI, чтобы общаться от своего имени с более чем 5000 женщин – в итоге он нашёл свою будущую жену.

Однако не только отдельные пользователи прибегают к помощи ИИ для романтической переписки. Компании, работающие в сфере онлайн-знакомств, также внедряют эти технологии в свои приложения. Match Group, владеющая популярными платформами Hinge и Tinder, разрабатывает новые функции для анализа профилей, увеличения числа совпадений и фильтрации нежелательных сообщений. Основательница Bumble Уитни Вульф Херд заявила, что видит будущее знакомств в персональных ИИ-«помощниках», которые будут взаимодействовать с сотнями других ИИ в поисках идеального партнёра.

Многие используют генеративный ИИ, чтобы казаться более остроумными или образованными в переписке. Психолог из Института Кинси Аманда Гессельман отмечает, что применение ИИ для изменения фотографий часто воспринимается как попытка создать ложный образ, тогда как использование ИИ в переписке – скорее способ улучшить коммуникативные навыки.

Но является ли такой подход эффективным способом найти романтического партнёра в сети? Для многих использование ChatGPT вряд ли поможет завоевать чьё-либо сердце в реальном мире – как показало неудачное свидание Уилсона. Он решил дать женщине второй шанс, но вскоре понял, что они просто «не подходили друг другу».