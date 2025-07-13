Наскальные рисунки в башкирской пещере признали наследием ЮНЕСКО

Пещера Шульган-Таш в Башкортостане с её древними наскальными рисунками включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение приняли на 47-й сессии Комитета всемирного наследия в Париже.

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В пещере находится более 200 красочных изображений людей, животных и знаков, созданных около 16 тысяч лет назад. Это единственный пример палеолитического наскального искусства в России и Восточной Европе. Как отметил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, эти рисунки — общее духовное наследие человечества, объединяющее разные культуры.

Исследования пещеры продолжаются в историко-культурном комплексе «Шульган-Таш», где есть интерактивные выставки, научный детский центр и лаборатории.

Данир Гайнуллин, депутат Государственного собрания Башкортостана, подчеркнул, что пещера — священное место для башкирского народа и важный объект, который сохраняют совместно с местными жителями для будущих поколений.