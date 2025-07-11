Загадочные следы исчезнувшего города нашли в России

В лесах Нижнекамского района Татарстана археологи обнаружили загадочные следы исчезнувшего города Ачи — поселения, которое не указано ни на одной современной карте. Об этом сообщает Елабужский институт КФУ.

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Экспедиция под руководством доцента вуза Альберта Нигамаева ведет работу в рамках научного гранта «Население городов жестокого века».

Считается, что Ачи появился на рубеже IX–X веков. Место раскопок оказалось труднодоступным, но буквально с первых дней ученые начали находить артефакты, связанные с разными этническими культурами — от волжских болгар до угорских племен.

«Эта территория интересна тем, что она находилась на перекрестке миграционных путей. Здесь могли сосуществовать болгары, пришедшие с запада, и угорские племена, мигрировавшие с Урала. Это настоящий археологический сплав культур и традиций», — пояснил Нигамаев.

Среди находок — керамика, украшения и предметы, относящиеся к ломоватовской и салтово-маяцкой культурам. По трем найденным объектам планируется провести радиоуглеродный анализ и антропологическую экспертизу. Это поможет понять, кто жил в Ачи и как складывались их контакты с другими народами.

Ранее необычный артефакт нашли археологи в ходе раскопок в Тыве — он оказался похож на смартфон и якобы мог использоваться для связи с внеземной цивилизацией.