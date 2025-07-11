Неопознанный объект врезался в Сатурн

Камеры астронома-энтузиаста Марио Раны, возможно, зафиксировали падение неизвестного тела на Сатурн. Полученные им кадры - потенциально первые в истории, показывающие подобное событие на этой планете. Теперь профессиональные исследователи спешат найти другие изображения, чтобы подтвердить или опровергнуть сенсационную гипотезу.

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Рана участвует в проекте DeTeCt, где энтузиасты со всего мира помогают ученым анализировать огромные потоки данных с наземных и космических телескопов. Используя специальное ПО для поиска кратковременных вспышек на Юпитере и Сатурне, указывающих на столкновения с космическими телами, он обнаружил едва заметный световой сигнал в атмосфере газового гиганта.

Хотя считается, что Сатурн ежегодно сталкивается примерно с семью астероидами или кометами, прямых свидетельств этого до сих пор получить не удавалось. Теперь перед специалистами стоит задача: определить природу зафиксированного явления.

Независимо от итогов, кадры Раны вызвали большой интерес.

Подобные события неоднократно наблюдались на Луне, но для Сатурна это прецедент. Если гипотеза подтвердится, мир получит первое прямое доказательство столкновения с этой планетой.