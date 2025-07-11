Ученый объяснил частое появление метеоров над Уралом

Замеченный в ночь на 11 июля метеор над Челябинской областью не представляет угрозы для людей, передает ТАСС.

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Как сообщил руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета Виктор Гроховский, подобные явления встречаются регулярно и не являются чем-то необычным.

«У нас падения постоянно происходят на земле, поэтому ничего удивительного», – отметил ученый.

Гроховский объяснил, что метеоры чаще замечают именно на Урале из-за развитой сети автоматизированных камер и наблюдений, например, Starvision, которые ставят энтузиасты. В других регионах России, по его словам, таких систем значительно меньше, из-за чего фиксировать метеоры удается реже.

Эксперт также уточнил, что пока неизвестно точное место пролета или падения небесного тела. Локализация может занять несколько суток, поскольку еще не завершены расчеты траектории. Есть вероятность, что метеор прошел не только над Челябинской областью, но и над соседними регионами, такими как Курганская или Свердловская область.

Как писала газета ВЗГЛЯД, над Челябинском в ночь на пятницу веб-камеры зафиксировали появление крупного метеороида.

Напомним, 15 февраля 2013 года метеорит диаметром около 17 метров вошел в земную атмосферу и распался на большое количество фрагментов, основная часть которых упала на территорию Челябинской области. Он стал самым крупным небесным телом, упавшим на Землю со времен Тунгусского метеорита в 1908 году.