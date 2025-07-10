В России научились превращать навоз в питьевую воду

Российский изобретатель Владимир Горбашов создал и запатентовал новый способ очистки и избавления от запаха сточных вод сельскохозяйственных предприятий. Как сообщает «Известия», разработка позволяет перерабатывать навоз до питьевой воды и удобрения с помощью химических реакций и специального электрического измельчителя.

Разработка велась при поддержке Национальной технической инициативы (НТИ). По словам Горбашова, новый очистной комплекс потребляет меньше энергии, работая эффективнее, полностью очищая жидкость от всей микрофлоры и неприятного запаха. Система предназначена для использования на различных объектах агропромышленного комплекса, у которых скапливается навоз.

«Разработка решает проблему с осадочным илом — грязью, которая остается в очистных сооружениях после биологической обработки воды. Обычно он сильно пахнет и требует больших отстойников. В моем варианте нет запаха и нужно меньше места для хранения. К тому же технология перерабатывает весь ил в органическое удобрение», — заявил автор проекта.

По замыслу ученого, навоз смешивается с фрезерованным торфом, после чего массу обрабатывают электрогидроэффектом в специальном измельчителе — гомогенизаторе. Он не только разбивает частицы навоза и торфа до наноразмеров, но и полностью стерилизует смесь. После этого жидкость в насосе превращается в пар, создающий давление и дополнительно измельчающий продукты перекачки. Полученную массу можно засеять полезными бактериями — за неделю они переработают ее в удобрение.

Сама система работает на электрогидравлическом эффекте, когда высоковольтный электрический разряд в жидкости создает высокое давление и ударные волны. Оборудование абсолютно герметично и в нем почти нет движущихся деталей.