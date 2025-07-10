Ученые выяснили, что спрятано под Сфинксом

Сканирование подземного комплекса под скульптурой Большого Сфинкса подтвердило открытие древнего подземного города под пирамидами в Гизе.

«Открытие доказывает, что плато Гиза было создано задолго до династической эпохи, возможно, около 36 400 года до нашей эры, как показывают мои исследования», - указал итальянский египтолог и член исследовательской группы Армандо Мэй в беседе с британским изданием Daily Mail.

Новые исследования же позволили рассмотреть все более детально. Под скульптурой оказалась огромная шахта, окруженная спиральной лестницей. Она шла от центра основания Сфинкса и спускалась вниз к двум квадратным сооружениям (одно на глубине свыше 600 метров, другое - более 1200 метров).

Эти результаты подтверждают гипотезу о наличие более древних сооружений, чем постройки династической эпохи в Египте.

Раскрыт секрет строительства древнейшей египетской пирамиды

Напомним, ранее археологи смогли установить, что египетскую пирамиду Хеопса строили не рабы. К многолетним работам привлекались свободные мастера и ремесленники.