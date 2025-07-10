Дуров рассказал, сколько Telegram заработал на подарках Снупа Догга

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что коллекция цифровых подарков, созданная в сотрудничестве с рэпером Снуп Доггом, была полностью распродана в рекордно короткие сроки.

Согласно информации, опубликованной в его официальном Telegram-канале, вся партия, состоящая почти из миллиона уникальных NFT-объектов в стилистике американского исполнителя, была реализована всего за 30 минут. Общая сумма продаж достигла $12 млн.

«Цифровые коллекционные предметы Снупа Догга в Telegram были распроданы всего за 30 минут, а оборот от их продаж составил $12 млн», – написал Дуров.

Дуров также уточнил, что полноценный запуск блокчейн-минтинга и открытие вторичного рынка для этих коллекционных предметов запланированы через 21 день, выразив уверенность, что это событие вызовет большой ажиотаж.

Данный анонс последовал вскоре после выхода музыкального клипа Снуп Догга на трек «Gifts», который был представлен вечером 9 июля. Композиция является рекламной интеграцией, посвященной функции цифровых подарков в мессенджере, работающих на блокчейне TON.