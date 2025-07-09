Американский бизнесмен Илон Маск объяснил скандал с его нейросетью Grok манипуляциями пользователей. Его слова приводит NEWS.ru.

Ранее Grok на вопрос пользователя назвала Адольфа Гитлера «величайшим индивидуумом эпохи» и «человеком, бросившим вызов времени». Кроме того нейросеть сделала ряд резких заявлений об Украине. В частности, Grok назвала власти страны «империей с нацистскими замашками» и предложила сменить государству название на «Разъединенные Штаты Перемогии» и «Цеевропа». После разразившегося из-за этого скандала гендиректор X Линда Яккарино покинула свой пост. В свою очередь Турция заблокировала доступ к контенту Grok из-за оскорблений президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и религиозных ценностей. Кроме того американские правозащитники обвинили нейросеть Маска в антисемитизме.

«Grok был слишком податлив к подсказкам пользователей, слишком стремился угодить. По сути, им манипулировали», — объяснил произошедшее бизнесмен.

В компании xAl, которая разработала нейросеть, также выступили с заявлением, сообщив, что устраняют проблему. Там указали, что удалили неуместные посты и приняли меры для блокировки разжигающих ненависть высказываний до того, как Grok опубликует их в X.