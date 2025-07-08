Изменение климата угрожает производству чипов

Около трети мирового производства полупроводников может столкнуться к 2035 году с перебоями в поставках меди, связанными с изменением климата. Об этом со ссылкой на отчет консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) пишет Reuters.

В частности, нехватка воды для производства уже ощущается в Чили, являющейся крупнейшим в мире производителем меди.

«К 2035 году большинство из 17 стран, поставляющих продукцию для индустрии чипов, будут подвержены риску засухи», - говорится в отчете PwC.

По данным PwC, проблемы могут возникнуть у производителей меди из Китая, Австралии, Перу, Бразилии, США, Демократической Республики Конго, Мексики, Замбии и Монголии. При этом пока нет никакой замены этому металлу, используемому для создания миллиардов крошечных проводов внутри схемы каждого чипа.

В документе отмечается, что последние перебои с поставками чипов, которые были вызваны всплеском спроса из-за пандемии, уже приводили к парализации автомобильной промышленности, что «стоило экономике США целого процентного пункта роста ВВП, а Германии - 2,4 процентов».

«К 2050 году под угрозой окажется около половины поставок меди в каждой стране - независимо от того, насколько быстро мир будет сокращать выбросы углерода», - говорится в докладе.

По оценкам PwC, сегодня 25% производства меди в Чили находится под угрозой сбоев, в течение десятилетия этот показатель вырастет до 75%, а к 2050 году составит от 90% до 100%. Чили и Перу уже предприняли шаги по обеспечению водоснабжения за счет повышения эффективности добычи и строительства опреснительных установок.

Напомним, что в 2021 году немецкий концерн Volkswagen AG, американский Ford Motor и другие автопроизводители начали останавливать производства из-за нехватки микросхем. Автомобильным гигантам приходилось конкурировать с производителями электроники, которые скупали чипы.

На дефицит также повлияла торговая война США и Китая. Заблокировав продажу чипов от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., США вынудили Huawei и ZTE закупать микросхемы про запас на один-два года. Работа некоторых линий на фабриках по производству чипов была распланирована на год вперед.