США готовят орбитальный эксперимент с новым спутником

Космические силы США (USSF) планируют в конце июля провести запуск группы экспериментальных военных спутников в рамках миссии USSF-106. Об этом сообщил специализированный американский портал Next Spaceflight.

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Согласно данным издания, на геосинхронную орбиту будут выведены различные полезные нагрузки. Ключевым элементом миссии станет навигационный спутник-демонстратор NTS-3 (Navigation Technology Satellite 3). На его борту хотят протестировать новые технологии, включая усовершенствованный цифровой генератор сигналов и оборудование для защиты от помех и кибератак.

Для запуска будет использована тяжелая ракета-носитель Vulcan, разработанная альянсом United Launch Alliance (ULA). Старт запланирован с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде, заключили журналисты.

В июне Bloomberg писал, что президент США Дональд Трамп планирует избавиться от десятков программ Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Авторы публикации подчеркивают, что такая политика является частью общего сокращения расходов. Она может привести к самому низкому уровню финансирования федерального агентства и, как следствие, закрытию более 40 программ и научных миссий NASA.