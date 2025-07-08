«Прогресс МС-32» расконсервировали

Грузовой корабль «Прогресс МС-32», который отправится к Международной космической станции (МКС) в сентябре, расконсервировали. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Специалисты космодрома Байконур проверили состояние солнечных батарей и бортовых систем корабля.

«В июле корабль пройдет испытания радиотехнических средств и проверку герметичности», — добавили в госкорпорации.

В июне «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-32» прибыл на Байконур.

В том же месяце госкорпорация рассказала, что грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от МКС и сошел с околоземной орбиты.