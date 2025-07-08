Цукерберг «украл» у Apple ключевого разработчика ИИ

Ключевой руководитель разработки искусственного интеллекта (ИИ) в Apple, Жуомин Панг (Ruoming Pang) покинул компанию и перешел на работу в Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Причиной стало многомиллионное финансовое предложение от компании Марка Цукерберга. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет издание MacRumors.

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В Apple Панг возглавлял команду по созданию базовых моделей (foundation models) ИИ, в которую входило около 100 сотрудников. Разработки этого подразделения лежат в основе функций Apple Intelligence, таких как автоматическое создание сводок в электронной почте, приоритетные уведомления и генерация эмодзи (Genmoji).

Как отмечает издание, Meta предложила Пангу контракт на десятки миллионов долларов в год. Это является частью стратегии Марка Цукерберга по агрессивному найму ведущих специалистов из других компаний, включая OpenAI, Anthropic и Scale AI, с помощью очень крупных зарплатных пакетов.

По данным источников, уход ключевого специалиста может быть связан не только с деньгами. Сообщается, что в команде Панга упал моральный дух после слухов о том, что Apple рассматривает возможность использования технологий от Anthropic или OpenAI для будущей версии Siri. Это обесценивает работу внутреннего подразделения, и другие инженеры также начали рассматривать предложения от конкурентов.