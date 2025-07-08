Motorola представила новый смартфон Moto G100 Pro

Компания Motorola официально анонсировала в Китае новый смартфон Moto G100 Pro, отличающийся AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 4500 нит, ёмкой батареей и доступной ценой.

© MobiDevices

Moto G100 Pro получил 6,67-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Защитное стекло Gorilla Glass 7i обеспечивает повышенную устойчивость к повреждениям.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 с поддержкой 5G. Варианты конфигураций включают 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

На тыльной стороне установлена двойная камера:

50 Мп основной сенсор Sony LYT-600;

8 Мп сверхширокоугольный объектив.

Селфи-камера на 32 Мп расположена на фронтальной панели.

Аккумулятор ёмкостью 6720 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт. Среди других характеристик: встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, а также соответствие военному стандарту прочности MIL-STD 810H.

Устройство поставляется с фирменной оболочкой Hello UI на базе Android 15. Толщина корпуса – 7,87 мм, вес – 198 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Moto G100 Pro уже доступен для предзаказа в Китае. Информации о международной версии пока нет. Доступные цвета:

Pine Smoke Blue;

Tundra Blue;

Clouds Ink Black;

Silk Purple.

Розничная цена – $195.