Motorola представила новый смартфон Moto G100 Pro

Представлен Moto G100 Pro – OLED, 6720 мАч и IP69 за $195
Компания Motorola официально анонсировала в Китае новый смартфон Moto G100 Pro, отличающийся AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 4500 нит, ёмкой батареей и доступной ценой.
Moto G100 Pro получил 6,67-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Защитное стекло Gorilla Glass 7i обеспечивает повышенную устойчивость к повреждениям.
Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 с поддержкой 5G. Варианты конфигураций включают 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.
На тыльной стороне установлена двойная камера:
- 50 Мп основной сенсор Sony LYT-600;
- 8 Мп сверхширокоугольный объектив.
Селфи-камера на 32 Мп расположена на фронтальной панели.
Аккумулятор ёмкостью 6720 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт. Среди других характеристик: встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, а также соответствие военному стандарту прочности MIL-STD 810H.
Устройство поставляется с фирменной оболочкой Hello UI на базе Android 15. Толщина корпуса – 7,87 мм, вес – 198 грамм.
Сроки выхода, цвета и цена
Moto G100 Pro уже доступен для предзаказа в Китае. Информации о международной версии пока нет. Доступные цвета:
- Pine Smoke Blue;
- Tundra Blue;
- Clouds Ink Black;
- Silk Purple.
Розничная цена – $195.