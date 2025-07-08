Маск заявил о запуске Starlink в Катаре

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что спутниковая связь Starlink заработала в Катаре.

О запуске интернета своей компании в новой стране он поведал в принадлежащей ему социальной сети X.

«Starlink теперь доступен в Катаре!» — рассказал он.

До этого посланник Трампа Ричард Гренелл попросил Маска бесплатно дать иранцам Starlink. Он добавил, что у его друзей в Исламской Республике нет постоянного доступа к информации, но он готов, как и многие другие, сделать пожертвования компании Маска, чтобы это стало возможно.

После этого гражданам Ирана пригрозили поркой и тюремным сроком за использование Starlink.

По данным журналистов, парламент Ирана проголосовал за введение запрета на использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение любых интернет-средств и коммуникационных устройств, которые не прошли внутреннюю сертификацию. В их число входит оборудование Starlink.