Археологи нашли редкое надгробие с «отпечатком» рыцаря

В самом сердце Гданьска археологи сделали редкую находку — известняковую надгробную плиту с изображением рыцаря, датируемую XIII — началом XIV века. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

© PAP/Adam Warżawa

Надгробие обнаружено в районе улиц Чопова, Сукеенница и Гродзка — археологическом памятнике Srodmieście I, где с 2023 года ведет раскопки команда ArcheoScan.

По словам археолога Сильвии Кургиньской, это одна из важнейших зон для изучения истории Гданьска

Плита выполнена из готического известняка, на ней изображен вооруженный рыцарь: в кольчуге, с мечом в правой руке и щитом. Видны также детали обуви и фрагмент ног.

«Персонаж входит в арку, что указывает на XIII или начало XIV века», — поясняет Кургиньская. Длина плиты — около 150 см.

Археологи надеются, что под плитой сохранилось захоронение.

«Судя по оружию и позе фигуры с поднятым мечом, это, вероятно, был командир или правитель. Это не мог быть обычный житель замка», — говорит Кургиньская.

Плиту вскоре поднимут и отправят в Археологический музей Гданьска. Это нужно сделать быстро — известняк быстро разрушается на воздухе.

«Мы замечаем, что острые края начинают шелушиться», — предупреждает археолог.

«Узор на плите настолько детален, что создается впечатление, будто к еще влажному известняку приложили настоящие доспехи рыцаря, чтобы точно передать каждую деталь», — отмечают археологи

Рядом с этой находкой археологи также обнаружили разрушенную плиту из песчаника с арками и зелено-голубыми следами — признаками карбонатной коррозии меди, возможно, от металлической отделки. Между плитами был найден деревянный гроб, а вокруг — человеческие черепа.

Например, известно, что между 1335 и 1341 годами тевтонские рыцари построили здесь кирпичный замок, который был демонтирован жителями города в 1454 году. А найденные захоронения и артефакты указывают на богатую религиозную и военную историю района.