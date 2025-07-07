Xiaomi начала глобальное обновление до Android 16: кому повезло

Xiaomi начала распространение стабильной версии Android 16 под фирменной оболочкой HyperOS 2.3. Обновление стало доступно пользователям по всему миру и первым его получает флагманская серия Xiaomi 15.

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Забавно, что это одно из первых устройств, где Android 16 выходит сразу в стабильной версии, а не через бету.

Обновление будет распространяться поэтапно. Сначала его получат модели серии Xiaomi 15, а в ближайшие недели — и другие совместимые устройства. Такой подход позволяет убедиться, что прошивка работает стабильно на разных моделях и в разных регионах.

Обновление приносит улучшенную производительность, более плавные анимации и общую стабильность системы. Xiaomi отмечает, что новая система стала быстрее и отзывчивее.