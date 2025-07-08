Россия вложит $1,7 млрд в разработку роботов

В ближайшие шесть лет Россия направит 1,7 миллиарда долларов на развитие робототехники. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на встрече глав ведомств стран ШОС в рамках выставки «Иннопром».

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Основная цель — увеличить количество роботов до 145 единиц на 10 тысяч человек к 2030 году. Для предприятий с госучастием показатель должен достичь 230 единиц. Средства пойдут на научные разработки, создание технологической инфраструктуры и поддержку спроса на робототехнику.

Уже сейчас в России производят ключевые компоненты для промышленных роботов: двигатели, системы управления, манипуляторы и техническое зрение. Ведутся работы над датчиками, ПО и системами передачи данных.

Для реализации планов в регионах создадут 30 центров развития робототехники.