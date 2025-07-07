Найдены деревья, превращающие углекислый газ в мел
Некоторые растения способны преобразовывать удивительно большие объемы углекислого газа в камень, удерживая углерод в почве даже после своей гибели. Это означает, что посадка таких деревьев для лесного хозяйства или получения плодов может принести дополнительную пользу для климата благодаря этому процессу утилизации углерода.
Все деревья поглощают CO₂ из воздуха, и большая часть этого углерода обычно используется для создания структурных молекул растения вроде целлюлозы. Однако некоторые деревья преобразуют CO₂ в кристаллический оксалат кальция, который затем бактерии внутри дерева и в почве могут превратить в карбонат кальция — основной компонент таких минералов, как известняк и мел.
Углерод в минеральной форме может оставаться в почве гораздо дольше, чем в органическом веществе дерева. Среди деревьев, известных своей способностью хранить углерод таким образом, — растущее в тропической Африке ироко Milicia excelsa, не дающее съедобных плодов, но используемое для заготовки качественной древесины.
Биогеохимик Майк Роули из Цюрихского университета и его коллеги обнаружили в округе Самбуру в Кении еще три вида фиговых деревьев, также способных перерабатывать CO₂ в карбонат кальция. Открытие будет представлено на конференции Гольдшмидта в Праге.
«Значительная часть деревьев превращается в карбонат кальция над землей. Мы [также] наблюдаем целые корневые структуры, которые практически превратились в карбонат кальция в почве, где его не должно быть в таких высоких концентрациях», — рассказал он.
Определить деревья, вырабатывающие мел, крайне просто. Почву под ними обработали слабым раствором соляной кислоты и по выделяющимся пузырькам углекислого газа выявили повышенное содержание карбоната кальция. Затем исследователи измерили, насколько далеко от деревьев можно обнаружить карбонат кальция в окружающей почве, и проанализировали образцы древесины, чтобы выяснить, в каких частях ствола образуется это соединение.
«Настоящим сюрпризом, от которого я до сих пор в некотором шоке, стало то, что карбонат кальция проникает в структуру древесины гораздо глубже, чем я ожидал, — признался Роули. — Я предполагал, что этот процесс будет поверхностным, происходящим в трещинах и слабых местах древесной структуры».
Предстоит провести дополнительные расчеты, чтобы определить, сколько углерода могут хранить эти деревья, а также выяснить их потребность в воде и устойчивость в разных климатических условиях. Но если фиговые деревья удастся включить в будущие проекты по восстановлению лесов, они смогут стать одновременно источником пищи и поглотителем углерода, заключил Роули.