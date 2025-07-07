Найдены деревья, превращающие углекислый газ в мел

Некоторые растения способны преобразовывать удивительно большие объемы углекислого газа в камень, удерживая углерод в почве даже после своей гибели. Это означает, что посадка таких деревьев для лесного хозяйства или получения плодов может принести дополнительную пользу для климата благодаря этому процессу утилизации углерода.

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Все деревья поглощают CO₂ из воздуха, и большая часть этого углерода обычно используется для создания структурных молекул растения вроде целлюлозы. Однако некоторые деревья преобразуют CO₂ в кристаллический оксалат кальция, который затем бактерии внутри дерева и в почве могут превратить в карбонат кальция — основной компонент таких минералов, как известняк и мел.

Углерод в минеральной форме может оставаться в почве гораздо дольше, чем в органическом веществе дерева. Среди деревьев, известных своей способностью хранить углерод таким образом, — растущее в тропической Африке ироко Milicia excelsa, не дающее съедобных плодов, но используемое для заготовки качественной древесины.

Биогеохимик Майк Роули из Цюрихского университета и его коллеги обнаружили в округе Самбуру в Кении еще три вида фиговых деревьев, также способных перерабатывать CO₂ в карбонат кальция. Открытие будет представлено на конференции Гольдшмидта в Праге.

«Значительная часть деревьев превращается в карбонат кальция над землей. Мы [также] наблюдаем целые корневые структуры, которые практически превратились в карбонат кальция в почве, где его не должно быть в таких высоких концентрациях», — рассказал он.

Определить деревья, вырабатывающие мел, крайне просто. Почву под ними обработали слабым раствором соляной кислоты и по выделяющимся пузырькам углекислого газа выявили повышенное содержание карбоната кальция. Затем исследователи измерили, насколько далеко от деревьев можно обнаружить карбонат кальция в окружающей почве, и проанализировали образцы древесины, чтобы выяснить, в каких частях ствола образуется это соединение.

«Настоящим сюрпризом, от которого я до сих пор в некотором шоке, стало то, что карбонат кальция проникает в структуру древесины гораздо глубже, чем я ожидал, — признался Роули. — Я предполагал, что этот процесс будет поверхностным, происходящим в трещинах и слабых местах древесной структуры».

Предстоит провести дополнительные расчеты, чтобы определить, сколько углерода могут хранить эти деревья, а также выяснить их потребность в воде и устойчивость в разных климатических условиях. Но если фиговые деревья удастся включить в будущие проекты по восстановлению лесов, они смогут стать одновременно источником пищи и поглотителем углерода, заключил Роули.