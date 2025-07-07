Itel представила ультрадешевый смартфон со съемным динамиком

Компания Itel, известная своими дешевыми устройствами, анонсировала новый смартфон City 100. Главной особенностью новинки стал съемный магнитный динамик, который поставляется в комплекте бесплатно. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Смартфон получил крупный 6,75-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 700 нит. Корпус устройства защищен по стандарту IP64 от пыли и брызг, а углы усилены для защиты от повседневных падений и ударов. При этом толщина рамок составляет всего 7,65 мм.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T7250 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, который можно расширить с помощью карт microSD. Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Itel City 100 работает под управлением Android 14 с фирменным ИИ-помощником Aivana 3.0, который позволяет извлекать текст из изображений, конвертировать документы и использовать другие интеллектуальные функции. Фотовозможности представлены 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Среди прочих особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, двухдиапазонный Wi-Fi, ИК-порт для управления бытовой техникой, функция разблокировки по лицу, FM-радио и 3,5-мм разъем для наушников.

Цена Itel City 100 в Индии составляет 7 599 рупий (около 7 000 рублей по курсу на 7 июля 2025 года, – «Газета.Ru»).