Россиян предупредили о мошеннических схемах с вирусами на Android

Мошенники часто убеждают пользователей Android-устройств самостоятельно устанавливать вредоносные программы. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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По данным экспертов, злоумышленники чаще всего выдают себя за сотрудников операторов связи, банков, госорганов или даже за знакомых. В ведомстве отметили, что вредоносные файлы не появляются на телефоне сами по себе. Основная задача аферистов — убедить человека вручную установить зараженный APK-файл.

Одна из популярных схем — связываться с потенциальной жертвой от имени сотового оператора. Например, под предлогом подключения к 5G, продления договора или улучшения связи человеку предлагают срочно изменить настройки банковского приложения, установив некое «служебное» ПО.

Другая схема — «обновление» банковского приложения. Пользователю могут позвонить или написать от имени банка, предложив скачать якобы новую версию приложения — например, «Сбер.apk» или «ЦБ.apk» — чтобы проверить кешбэк, защитить счет или перевести деньги в «безопасное место». Здесь играют либо на страхе, либо желании жертвы получить выгоду.

Также мошенники могут представляться представителями госорганов — от МФЦ до суда. Используя давление, создавая панику и ощущение срочности, они склоняют к установке вредоносных программ.

В управлении отметили, что у аферистов распространен и «личный» подход. Например, мошенники могут отправить сообщение якобы от знакомого или коллеги с фразами вроде «посмотри фото» или «тут важный документ». И тут любопытство может сыграть с людьми злую шутку.

В МВД призвали не доверять незнакомым источникам, не устанавливать сторонние APK-файлы и проверять любую информацию через официальные каналы.