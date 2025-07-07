Россиян предупредили об атаках хакеров с помощью SMS-бластеров

Хакеры могут атаковать мобильные телефоны россиян с помощью так называемых SMS-бластеров, однако в РФ пока не зафиксировано случаев использования подобных устройств. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил директор департамента методологии информационной безопасности «Ростелекома» Михаил Савельев.

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По его словам, сотовые телефоны устроены таким образом, что они автоматически выбирают для подключения базовую станцию с самым сильным сигналом. Благодаря этому мощность передачи сигнала снижается, что позволяет экономить заряд аккумулятора. Обычно сотовые станции устанавливаются на столбах и крышах зданий.

«Однако если злоумышленник разместит устройство, имитирующее базовую станцию, например, в багажнике автомобиля, то с высокой вероятностью находящиеся поблизости телефоны подключатся именно к ней», — сказал специалист.

Он отметил, что SMS-бластеры построены на этом принципе.

Как объяснил эксперт, основная задача таких устройств — на короткое время заставить телефон подключиться к себе и принять SMS-сообщение. Так как в этом случае осуществляется прямая передача сообщения без участия оператора связи, отсутствуют его системы фильтрации спама и других нежелательных сообщений.

Савельев подчеркнул, что это может быть относительно безобидное SMS. Например, сообщение может содержать рекламу. Однако злоумышленник с помощью SMS-бластера может отправить фишинговое сообщение с вредоносной ссылкой, направленной на получение доступа к личным данным или деньгам жертвы, предупредил специалист.

До этого аналитики департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 зафиксировали первые атаки на клиентов российских банков с использованием нового вредоносного программного обеспечения (ВПО) SuperCard. Это ВПО позволяет злоумышленникам похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика, что затем используется для хищения денег с банковских счетов пользователей.