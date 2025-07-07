Apple показала, как тестирует прочность iPhone

Apple редко пускает посторонних в свои лаборатории, но во время конференции WWDC 2025 компания устроила экскурсию в центр, где испытывает прочность своих устройств. Там проходят проверки iPhone, AirPods и других гаджетов.

© Apple

Перед выходом на рынок Apple тестирует более 10 000 iPhone. Испытания делятся на четыре категории: воздействие окружающей среды, воды, падений и вибраций.

В «экологических» тестах гаджеты подвергаются воздействию пыли, жара, яркого света, пота и даже искусственной ушной серы. Это нужно, чтобы устройства работали в любых условиях по всему миру.

© Counterpoint Research

© Apple

Водостойкость проверяют с помощью серии тестов: сначала имитируют дождь и брызги, затем — высокое давление воды, а после — погружают в воду на глубину до 6 метров. Также проверяют устойчивость к жидкостям вроде сока, крема от загара и духов.

Для тестов на падение используются специальные роботы, которые роняют смартфоны под разными углами и на разные поверхности — камень, асфальт и дерево. Результаты анализируют инженеры.

Ещё одно испытание — вибрация. Устройства проверяют на устойчивость к тряске, как, например, при езде на мотоцикле по неровной дороге.