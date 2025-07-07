Солнце выбросило исполинский протуберанец по направлению к Земле

Предположительно самый большой выброс плазмы в 2025 году зафиксировали на обращенной к Земле стороне Солнца. Он произошел между 3 и 7 часами утра 7 июля, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В космос вылетело волокно плазы размером около миллиона километров. При движении оно образовало структуру, похожую на крутящийся смерч из раскаленного газа.

Ученые отметили, что магнитное поле протуберанца было предварительно скручено в жгут. При движении этот жгут начал быстро раскручиваться , создавая вихревые движения и разрывая на части плазменное волокно.

Выброс произошел точно напротив нашей планеты. Точное направление его движения станет известно после анализа данных с солнечных коронографов.

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Ранее рекордно крупный протуберанец зарегистрировали на Солнце 5 июля. Однако не он представлял угрозы для Земли. Протуберанец был направлен в сторону северного полюса Солнечной системы. Всего за неделю от Солнца отделилось не менее шести крупных объектов.