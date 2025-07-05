В работе Telegram произошел сбой

Российские пользователи Telegram сообщали о сбоях в работе мессенджера, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса на 16:45 мск, на работу сервиса пожаловались 1 484 пользователя. Больше всего жалоб поступило из Москвы (19%), Санкт-Петербурга (16%), Московской (9%), Нижегородской (8%) и Белгородской областей (3%).

Согласно Downdetector, 34% пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения, 33% - сбой в работе оповещений, 25% - сбой в работе сайта, 3% - общий сбой.

К 17:32 мск количество жалоб за час сократилось до 213.