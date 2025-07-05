Сбой зафиксирован в работе Telegram и WhatsApp

Сбой зафиксирован в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России), следует из данных портала Downdetector.

© портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

По информации сайта, за последний час на работу Telegram поступило 5,2 тысячи жалоб, в то время как проблемы в работе WhatsApp отметили 714 человек. С неполадками столкнулись пользователи из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Они сообщают как о трудностях с доступом к мобильному приложению и сайту, так и об общем сбое.

Также перебой Сети отмечают клиенты операторов связи МТС, "Билайн", Tele2, "МегаФон", Т-Мобайл и Yota. Помимо этого, пользователи социальной сети "Вконтакте" пожаловались на общий сбой приложения и сайта и неполадки в системе оповещений. С трудностями столкнулись юзеры портала Character Ai. У них частично не работает мобильная версия чат-бота, сайт и личный кабинет.

О сбое в работе Telegram и WhatsApp пользователи сообщали в пятницу, 4 июля. Наибольшие проблемы с доступом в оба мессенджера были зафиксированы в Москве. Также о трудностях заявляли жители Подмосковья, Хабаровского края, Белгородской, Ярославской, Рязанской, Курской областей и других регионов.

При этом днем ранее жалобы поступали на работу "ВКонтакте", "VK Видео" и соцсети Х. Представители VK отмечали, что в некоторых регионах были замечены неполадки с загрузкой приложения.