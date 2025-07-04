Студенты нашли уральские писаницы на берегах Тагила

Члены студенческого экспедиционного корпуса "Команда Арктики" РТУ МИРЭА совместно с уральскими этнографами обновили сведения об уральских писаницах на скалах вдоль реки Тагил.

© Студенческий экспедиционный корпус "Команда Арктики"

Уральские писаницы - это уникальные рисунки, которые можно обнаружить на скалах, под навесами. Они бывают разной формы и размера, но все как один служат свидетелями жизни древних обитателей этих мест.

Возраст уральских писаниц достигает пяти тысяч лет. Предположительно их оставили здесь предки народа манси - древние охотники. Несмотря на возраст, писаницы хорошо сохранились. Тем не менее, невооружённым взглядом их можно не заметить, для проявки рисунков исследователи обрызгивали "красные пятна" на скалах водой. Так изображения принимали вид шаманов, диких зверей и геометрических фигур.

Рисунки смогли сохраниться в хорошем состоянии благодаря расположению. Находятся они под скальными навесами или на скалах с отрицательным уклоном. Это защищает изображения от осадков на протяжении многих тысячелетий. Наносили рисунки составом на основе глины, крови, костного мозга животных и других компонентов.

Цели у такого творчества могли быть самые разные. Некоторые рисунки служили ориентирами на местности - эти писаницы самые большие и расположены они высоко на прибрежных скалах. Какие-то рисунки имели сакральный характер, например, солярные знаки, изображения шаманов. Такие писаницы рассказывают о религиозных представлениях древних людей, магических ритуалах.

Вполне возможно, что авторство некоторых писаниц принадлежит детям. На скалах они могли оттачивать навыки письма.

Жители уральской тайги, которые наносили такие рисунки, - далеко не примитивный народ. К слову, примитивные люди в таких условиях бы попросту не выжили, считает директор историко-этнографического парка "Земля предков" Наталья Бердюгина. По образованию она и её коллега в этнопарке Алексей Слепухин - врачи. В студенческие годы они ходили в походы, а через много лет встретились и решили - надо попробовать что-нибудь новенькое. Так и занялись популяризацией знаний об Урале. А поскольку рассказывать людям про Урал только в контексте заводов неправильно, новоиспеченные этнографы стали заниматься исследованиями, появились экспедиции, среди них - к уральским писаницам.

Интерес к писаницам возник ещё у Петра I, который отправил на Урал экспедицию Ремезова. Первые заметки с описаниями связаны как раз с этим временем. Советские ученые тоже занимались изучением писаниц, составляли специальные книги и схемы, по которым сегодня можно ориентироваться и искать рисунки.

И в 2025 году продолжается изучение писаниц. Этнографы вместе с командой единомышленников отправились в сплав по Тагилу, чтобы обновить данные о наскальных рисунках. Собирали и вязали катамараны, разбивали палаточные лагеря, словом, настоящая исследовательская экспедиция. За четыре дня исследователи преодолели около 60 км по Тагилу, проявляли и фиксировали на камеры писаницы на скалах. За это время удалось запечатлеть Новожиловскую, Зенковскую, Кирьяшевскую, Маскальскую писаницы, а также исследовать писаный камень и сокольинские утесы.

Состав экспедиции был очень разнородным - педагоги, врачи, журналисты, все те, кому небезразлично сохранение исторической памяти. Были и учащиеся вузов из студенческого экспедиционного корпуса "Команда Арктики". Ребята приехали из Москвы, чтобы помочь этнографам в исследовании писаниц.

"Мы остановились на второй стоянке и на следующее утро пошли к Писаному камню. Тогда я впервые увидел на скалах едва-едва видневшиеся красные пятна. Кроме пятен было трудно что-то различить. Но потом мы стали их проявлять - набирали в Тагиле воду и обрызгивали рисунки. Тогда очертания рисунков стали более четкими, уже можно было что-то разобрать. У меня появилась мотивация, я понял, что научная экспедиция набирает обороты, и мы с ребятами не зря сюда приехали", - рассказал участник студенческого экспедиционного корпуса Димитрий Пономарев. "Это был мой первый сплав. Мне всё понравилось - просто гребёшь, смотришь по сторонам и наслаждаешься природой. По пути к писаницам мы встретили очень много животных. Была и лосиха с лосёнком, цапли, коршуны, орлы, змеи и много бабочек", - поделился участник экспедиции Арсений Тищенко.

А вот студентке Елизавете Чагиной больше всего запомнилась компания, с которой ребята сплавлялись к уральским писаницам на катамаранах.

"Наш катамаран прозвали "животворящими сосисками". В первый день мы сильно отставали от группы этнографов, поэтому на следующее утро нас мотивировали сосисками, если мы доберемся первыми. И мы как рванули", - поделилась она.

Новые уральские знакомые во всём поддерживали ребят из Москвы.

"Мы плыли на катамаране каждый день много часов. И нам не было скучно с уральскими товарищами. Мы шутили, играли в города, исторические события и даже в ляпки на катамаране", - рассказала участница "Команды Арктики".

Зафиксировать уральские писаницы, обновить сведения о наскальных рисунках - непростая научная задача для московских студентов. Тем не менее, для ребят такой формат работы не стал чем-то новым - они давно участвуют в экспедициях по всей стране с научными, культурно-историческими, социальными и экологическими целями.