Почему кожа на пальцах сморщивается от воды?

Наверное, почти каждый человек хоть раз задавался вопросом, почему кожа на пальцах сморщивается в воде. Когда-то ученые думали, что пальцы набухают, как губки, от долгого пребывания в теплой ванне, но эта теория была быстро опровергнута. Портал popsci.com рассказал, почему на самом деле сморщиваются пальцы.

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Кожа на ладонях и ступнях человека непохожа на кожный покров других частей тела. Она гладкая, и на ней не растут волосы, потому что безволосая поверхность играет важную роль в осязании. На ладонях и ступнях полно рецепторов, передающих сигналы от кожи в мозг, причем этот механизм не уникален для людей. Например, из гладкой кожи состоят необычные наросты, с помощью которых кроты-звездоносы ориентируются в окружении. Анализ гладкой кожи у крыс также подтвердил, что на этих участках в три раза больше быстрых нервных рецепторов, чем на обычной коже.

Врачи-клиницисты впервые поняли, что между уникальной структурой гладкой кожи и ее сморщиванием существует связь, почти 100 лет назад. Авторы научной работы 1936 года обнаружили, что у людей, чьи нервные окончания пострадали из-за полиомиелита, кожа на подушечках пальцев вообще не сморщивается, вне зависимости от того, как долго руки погружены в воду. Пациенты, изученные в работе, имели повреждения медианного нерва, который проходит вдоль руки и отвечает за моторно-двигательные связи между ладонью и предплечьем.

Медианный нерв также выступает важным звеном симпатической нервной системы, отвечающей за готовность тела к физическим действиям. Так, она способна повышать частоту пульса и силу, с которой сжимается сердце, и реагировать сужение-расширение зрачков. Обычно эти функции называют реакцией «бей или беги». Исследования в 1970-х показали, что именно повреждения медианного нерва останавливают сморщивание гладкой кожи.

Но лишь в 2003 году ученые поняли, как именно симпатическая нервная система заставляет кожу на пальцах сморщиваться. Специалисты изучили, как кровообращение в области рук менялось после погружения под воду — и сморщивание обычно сопровождалось резким падением притока крови. Оно вызвано тем, что симпатическая нервная система сужает диаметр кровеносных сосудов в руках.

Остается последний вопрос: почему это происходит? В 2021 году наука нашла ответ и на эту загадку. Ник Дэвис, сотрудник Городского университета Манчестера организовал эксперимент в британском Музее науки. Он оценил способность посетителей хватать влажные и сухие объекты, после чего попросил их погрузить руки в теплую воду. Когда их пальцы сморщились, он вновь протестировал их хватку — влажные предметы требуют большей силы, чем сухие. Анализ показал, что сморщенными пальцами брать влажные объекты было проще, чем мокрыми, но не сморщенными пальцами. Таким образом, есть вероятность, что это эволюционная адаптация, которая помогала нашим предкам ловить рыбу голыми руками.