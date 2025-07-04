Москвичам пообещали редкое ночное зрелище

Жители и гости столицы смогут вечером и ночью пятницы, 4 июля, увидеть невооруженным глазом Меркурий и Марс. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ, кандидат физико-математических наук Евгения Кравченко.

Как пояснила эксперт, Меркурий достигнет вечерней (восточной) элонгации – наиболее удаленного положения от Солнца на нашем небе. Подобное случается всего несколько раз в год, Меркурий преимущественно находится за Солнцем или слишком близко к нему, чтобы его можно было разглядеть. Меркурий будет выглядеть как тусклая звезда в западной части неба (в направлении заката).

Кроме того, будет отчетливо виден Марс — он окажется на небе выше и южнее Меркурия, а для наблюдателей с Земли будет напоминать тусклую оранжевую звезду.

В Московском планетарии сообщили, что москвичи увидят только самые яркие звезды

Планеты, в отличие от звезд, не мерцают, добавила Кравченко. Она посоветовала выбрать для наблюдений равнинную местность и попытаться рассмотреть Меркурий сразу после заката — примерно с 21:30 до 22:30 часов, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что крымский астроном-любитель обнаружил неизвестную ранее комету. Свое открытие Геннадий Борисов совершил при помощи самодельного телескопа. Объекту, обнаруженному в созвездии Жирафа, присвоили имя C/2025 B2 (Borisov).

Тем временем ученые обнаружили в Солнечной системе зафиксировали третий за всю историю наблюдений космический объект, возникший за ее пределами. Специалисты, занимающиеся исследованиями таких тел, подчеркивают, что они не представляют опасности для Земли.