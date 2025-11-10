Почему дикие косатки делятся с людьми едой?

Дикие косатки иногда сами подплывают к людям, чтобы поделиться с нами едой — но ученые не знают, почему. Портал livescience.com рассказал, что стоит за поведением косаток и почему они так интересуют научное сообщество.

© Unsplash

Ученые не уверены, что стоит за этим поведением, задокументированным среди разных популяций косаток на протяжении более чем 20-летнего периода. Но в дикой природе они действительно делятся едой — по крайней мере, между собой. Совместные трапезы выступают просоциальной активностью и способом создания отношений между сородичами. Есть вероятность, что их «подарки» людям — признак заинтересованности животных и попытка начать коммуникацию.

Исследователи предложили ряд объяснений этого поведения. Например, одно из них предполагает, что подношения людям могут создавать для косаток возможность приобщиться к культурному поведению, исследовать новые территории или играть. Но есть и теория, что, несмотря на альтруистичность поведения, оно может быть попыткой манипуляции людьми, хотя непонятно, чего косатки пытаются достичь.

Авторы научной работы, опубликованной в издании Journal of Comparative Psychology, зафиксировали 34 случая подношения «подарков» косатками по всему миру, включая на побережье Калифорнии, в Норвегии и Новой Зеландии. Некоторые из этих взаимодействий также были сняты на камеру. Команда ученых включила в выборку только те случаи, где косатки сами приближались к людям или лодкам в воде.

В большинстве случаев люди проигнорировали подарки косаток. Некоторые животные после этого забрали подношение назад и поделились им с сородичами, а другие — повторили попытку, причем иногда несколько раз. Три раза человек вернул подарок назад, и орка предложила его заново.

Для контекста, это далеко не первое взаимодействие людей и косаток, т.к. последние — умные, коллективные животные, у которых есть сложные социальные ритуалы. Например, одна стая косаток в прошлом охотилась на китов вместе с австралийскими китобоями. Но тогда животные получали пользу (пищу) от этих взаимодействий, а в новой научной работе они часто пытались отдать еду без очевидного мотива.

Косатки также бывают невероятно игривыми: они могут играть и с едой, и с другими окружающими объектами. Так, наука знает случаи, когда косатки часами измывались над молодыми морскими свиньями, убивая их, но не пожирая. Некоторые косатки стали героями новостных заголовков за привычку атаковать водный транспорт. Но, опять же, в свежей работе животные обычно не баловались с едой.

Помимо этого, у разных популяций косаток существуют собственные диалекты, похожие на человеческий язык, и они генерируют уникальные тренды — например, привычку плавать с мертвой рыбой на голове. Новое задокументированное поведение не было ограничено каким-то специфическим регионом или популяцией, но ученые отметили, что за ним заметили только тех животных, что обычно охотятся или делятся добычей ближе к поверхности воды.