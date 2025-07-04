Сбои наблюдаются в Telegram

В Telegram наблюдаются сбои в работе. Об этом стало известно в пятницу, 4 июля.

Пользователи отмечают, что приложение и сайт не загружаются, а также возникают проблемы с отправкой сообщений и использованием аудио- и видеозвонков.

При этом многие сообщили, что сервис начинает работать при включении VPN, передает DownDetector.

Ранее в Москве и Подмосковье также были зафиксированы перебои в работе МТС. Пользователи жалуются на нестабильное интернет-соединение и сложности со связью.

Российские пользователи Сети 3 июля также сообщили о проблемах в работе социальной сети «ВКонтакте». Большинство жалоб исходило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Свердловской и Новосибирской областей. Позднее в компании сообщили, что восстановили доступ к сервисам.

26 июня в работе сайта и мобильного приложения РЖД произошел сбой. Самое большое количество жалоб было связано с работой сайта. Еще 38 процентов пользователей пожаловались на работу мобильного приложения, а один процент — на сбой личного кабинета.