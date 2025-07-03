В России рекордно снизилась цена на iPhone 16e

Стоимость бюджетного iPhone 16e снизилась на российских маркетплейсах до 45 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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Так, представленный в феврале бюджетный смартфон Apple предлагался изначально по цене от 77 тыс. руб. В марте стоимость iPhone 16e снизилась до 57,5 тыс. руб., а уже в начале июля его можно купить за 45 тыс. руб. и даже дешевле.

Таким образом, за 3 месяца стоимость iPhone 16e снизилась примерно на 16%. Примечательно, что сейчас смартфон в России стоит даже дешевле, чем в США, где за него просят $599 (около 47,1 тыс. руб.) — причем без учета налогов.

За эти деньги предлагается базовая версия iPhone 16e на 128 ГБ. При желании сэкономить можно найти предложения за 43 тыс. руб., однако в данном случае будет предлагаться версия для США, лишенная поддержки физических SIM-карт. В таких моделях предусмотрена поддержка только eSIM.

iPhone 16e получил флагманский чип Apple A18, как в базовом iPhone 16, компактный 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц, одну тыльную камеру с разрешением 48 Мп, селфи-камеру на 12 Мп, Face ID и устаревший вырез-«челку», а также поддержку ИИ-функций Apple Intelligence. От других смартфонов компании эта модель отличается использованием фирменного энергоэффективного модема Apple C1 и отсутствием магнитов MagSafe.