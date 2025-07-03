Red Magic представила на мировом рынке игровой планшет Red Magic Astra.

В прошлом месяце устройство было представлено в Китае под названием Red Magic Gaming Tablet 3 Pro. Никаких отличий между китайской версией и международной моделью нет.

Особенности

Red Magic Astra оснащён 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400×1504 пикселей, частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite в тандеме с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, при этом слот для карт microSD отсутствует.

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Кроме того, Red Magic Astra оборудован усовершенствованной системой охлаждения, отводящей тепло от чипа, которая использует настоящий жидкий металл, большую испарительную камеру и активный вентилятор. Как утверждает производитель, все эти решения в совокупности обеспечивают снижение температуры на 8 °C.

Ёмкость аккумулятора составляет 8200 мАч. Планшет поддерживает зарядку мощностью 80 Вт: от 0 % до 50 % он заряжается всего за 20 минут. Новинка также получила 13-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, два динамика 1620, сертифицированных по стандарту DTS:X Ultra, и дактилоскопический сканер, встроенный в кнопку питания. Устройство работает под управлением Android 15 с оболочкой Redmagic OS 10.5. Габариты планшета – 207,55 × 134,73 × 6,9 мм, вес – 370 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Red Magic Astra будет доступен на официальном сайте производителя с 15 июля, а открытые продажи начнутся 16 июля. С 10 по 15 июля пользователи смогут приобрести ваучер Early Bird всего за $1, который предоставит скидку в размере $30 и бесплатную пару игровых напальчников Red Magic при заказе. Планшет будет доступен в двух цветах: чёрном и серебристом.

Цена: