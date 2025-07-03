Представлен Red Magic Astra – компактный планшет для глобального рынка
Red Magic представила на мировом рынке игровой планшет Red Magic Astra.
В прошлом месяце устройство было представлено в Китае под названием Red Magic Gaming Tablet 3 Pro. Никаких отличий между китайской версией и международной моделью нет.
Особенности
Red Magic Astra оснащён 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400×1504 пикселей, частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite в тандеме с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, при этом слот для карт microSD отсутствует.
Кроме того, Red Magic Astra оборудован усовершенствованной системой охлаждения, отводящей тепло от чипа, которая использует настоящий жидкий металл, большую испарительную камеру и активный вентилятор. Как утверждает производитель, все эти решения в совокупности обеспечивают снижение температуры на 8 °C.
Ёмкость аккумулятора составляет 8200 мАч. Планшет поддерживает зарядку мощностью 80 Вт: от 0 % до 50 % он заряжается всего за 20 минут. Новинка также получила 13-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, два динамика 1620, сертифицированных по стандарту DTS:X Ultra, и дактилоскопический сканер, встроенный в кнопку питания. Устройство работает под управлением Android 15 с оболочкой Redmagic OS 10.5. Габариты планшета – 207,55 × 134,73 × 6,9 мм, вес – 370 грамм.
Сроки выхода, цвета и цена
Red Magic Astra будет доступен на официальном сайте производителя с 15 июля, а открытые продажи начнутся 16 июля. С 10 по 15 июля пользователи смогут приобрести ваучер Early Bird всего за $1, который предоставит скидку в размере $30 и бесплатную пару игровых напальчников Red Magic при заказе. Планшет будет доступен в двух цветах: чёрном и серебристом.
Цена:
- Eclipse Black и Starfrost Silver (12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ) – $549 (€499);
- Eclipse Black и Starfrost Silver (16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ) – $699 (€649);
- Eclipse Black (24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ) – $899 (€849).