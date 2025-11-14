Чувствуют ли крабы и лобстеры боль?

Крабов часто варят живьем перед тем, как потребить в пищу. Логика в том, что они якобы не чувствуют боли, потому что у них попросту нет регионов мозга, которые отвечали бы за обработку болевых сигналов. Но действительно ли это правда? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

Крабы вида Carcinus maenas, похоже, все-таки могут чувствовать боль. По крайней мере, к такому выводу пришли авторы научной работы, опубликованной в журнале Biology. Исследователи нашли у них ноцицепторы — нервные окончания, которые обнаруживают повреждения организма и отправляют болевой сигнал в мозг.

Ученые протестировали реакцию 20 крабов на болезненные раздражители, от тычков пластиковыми инструментами до попадания капель уксуса в глаза, примененные к их глазам, антеннам, мягким тканям между клешнями и суставам. С помощью электродов они замерили реакцию нервной системы, и результат был похож на то, что обычно показывают болевые рецепторы. Причем подобной реакции не было, если исследователи применяли не болезненные субстанции, такие как морская вода.

Ноцицепторы, которые есть у людей и многих других млекопитающих, активируются, когда организм получает травму или находится под угрозой травмы. При помощи болевых сигналов они сообщают мозгу, что тело находится в опасности, чтобы животное могло отреагировать соответствующим образом.

Одно существование ноцицепторов еще не значит, что живое существо способно чувствовать боль. Они могут вызвать болевой рефлекс — как люди инстинктивно убирают руку с горячей плиты. Поэтому тот факт, что ноцицепторы есть у крабов, пока не означает научный прорыв, но определенно дает полезную информацию. Хотя, на самом деле, открытие по поводу крабов не такое уж и удивительное. В прошлом ученые уже выяснили, что у лобстеров и крабов есть поведенческая реакция на боль.

Один метод, с помощью которого исследователи оценивают, чувствует ли животное боль — проверка по длинному списку критериев. В него входит наличие ноцицепторов, болевых регионов мозга, соединений между этими рецепторами и регионами мозга, реакция на обезболивающие препараты и проявления самозащиты в ответ на травму или угрозу травмы.

Так, опыты на раках-отшельниках показали, что они как раз проявляют признаки самозащиты в ответ на травмы. Они готовы покинуть свои ракушки, чтобы избежать электрического шока. Причем в присутствии запаха хищника рак не так охотно бросает свой «дом»; возможно, они сознательно делают выбор между защитой от хищников и защитой от боли.

В связи с этими результатами ученые, работающие в данной сфере, призывают запретить варить крабов и лобстеров живьем, т.к. это может быть не гуманно. В Британии эти призывы пока ни к чему не привели, а вот в Швейцарии, Норвегии и Новой Зеландии запрет действительно вошел в силу.