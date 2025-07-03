Эксперт назвал особенности нового смартфона Nothing

Британский смартфон Nothing сможет переманить европейских пользователей, которые устали покупать американские товары, сказал в эфире НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

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Европейский убийца iPhone (так его называют производители) появится в России вместе со всем миром. Британская компания Nothing раскрыла детали своего нового флагмана — смартфона Nothing Phone 3. Это устройство с дизайном, копирующим новые модели iPhone, и операционной системой на Android, по сути, объединяет технологии США и Китая. Источники в отрасли уточнили, что планируют предложить Phone 3 российским пользователям на крупных маркетплейсах вскоре после мирового старта продаж, пишут «Известия». Корнейчук раскрыл некоторые особенности новой модели.

«Это британские смартфоны, которые могут себя противопоставить смартфонам, которые спроектированы в США. Это обычный Android, у них есть фишка в дизайне, они просвечивают какие-то компоненты, показывая, как он внутри красиво и грамотно спроектирован. Но говорить о том, что это что-то свое, созданное отдельно от трендов американцев, нельзя. Это тот же самый Android. Здесь вопрос только маркетинга. Apple начинали с хороших грамотных презентаций. Сейчас Nothing могут себя позиционировать как что-то европейское, играть на этом, что теперь у Европы своя фишка. Будет посыл покупать европейское, поддерживать европейскую экономику», - рассказал он.

Корнейчук также объяснил, почему европейцы выбрали такое название для своего смартфона.

«Айфон начинается в маленькой буквы «i», что означает «я». Получается, что маленький я, большой телефон, преуменьшение. Есть парадигма шведского минимализма, который сейчас используется во многих квартирах. Лично я это вижу так, название Nothing относится к этому же. В западной культуре минимализм – это основа. Второй вариант – это абсурд, вот две сильнейшие школы в дизайне и культуре. Производители показывают этот минимализм, отсылка к общему тренду», - пояснил собеседник НСН.

Ранее исследование сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей в ЮKassa (принадлежит финтех-компании «ЮMoney») показало, что за год Apple поднялся с третьего места на первое в топ-5 популярных смартфонов россиян, сместив Xiaomi и Samsung на вторую и третью строчки соответственно. Четвертую позицию занимает Huawei, а пятую — Realme, напоминает «Радиоточка НСН».