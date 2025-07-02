В Израиле найдены загадочные диски с львиными головами

Археологи оказались в замешательстве после обнаружения четырех бронзовых дисков с рельефными изображениями львиных голов. Необычные артефакты нашли еще в 2018 году во время раскопок в районе Хирбат-Ибрейка в центральной части Израиля, однако их точное назначение до сих пор остается неизвестным.

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Как сообщает Live Science, предметам около 1900 лет. Они были найдены в одной из восьми каменных гробниц, датируемой I-II веками нашей эры. Работы проводились перед строительством железной дороги в рамках спасательной археологической миссии, организованной Израильским управлением древностей (IAA).

Интересно, что диски были сложены отдельно в одной части захоронения. Рядом с ними лежали четыре бронзовых кольца, которые могли быть прикреплены к верхушкам львиных голов. По одной из версий, вся конструкция служила ручками для деревянного гроба, следы которого частично сохранились в виде большого железного гвоздя с остатками древесины.

Однако у исследователей остаются сомнения.

"Если это действительно были ручки, почему они оказались в аккуратной куче сбоку? Могли ли все четыре случайно упасть в одно и то же место? Это кажется маловероятным", - говорят руководители раскопок.

Подобные бронзовые диски с изображениями львов встречались и в других регионах Римской империи. Обычно кольца-крепления вставлялись в пасть животного, но в данном случае они, по всей видимости, соединялись иначе.

Символ льва широко использовался в античности - он ассоциировался с силой, мужеством и знатностью. Это позволяет предположить, что предметы могли иметь ритуальное значение, однако прямых доказательств этому пока нет.